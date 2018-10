Directrice générale de deux chambres de commerce

Crédit photo : Andrew Clark

Deux regroupements de gens d’affaires de la région ont engagé ensemble une directrice générale.

Depuis le 22 octobre, Annick Charest veille à la gestion de la Chambre de commerce du Grand Châteauguay (CCGC) et de la Chambre de commerce et d’industrie du Royal Roussillon (CCIRR).

«Forte d’une expérience de plus de neuf ans en communication, en science politique et en gestion de projets, Mme Charest est aussi détentrice d’un baccalauréat en communication politique, d’une maîtrise en science politique et poursuit actuellement des études de deuxième cycle en vue d’obtenir une maîtrise en administration publique», détaillent dans un communiqué Jean-Gabriel Rancourt, président de la CCGC, et Raymonde Potvin, présidente de la CCIR.

Côté professionnel, Mme Charest a occupé le poste de Chef de division, relations avec les citoyens et communications à la Ville de Montréal ainsi que directrice des communications à la Ville de Mercier.

«Mme Charest aura comme mandat, entre autres, de faire valoir les revendications et de mettre à l’avant-plan les différents enjeux des commerçants et industries de l’ensemble du territoire couvert par les deux chambres de commerce, le tout auprès des nombreuses instances et partenaires concernés», font part Me Rancourt et Mme Potvin.

La CCGC compte plus de 400 membres établis à Châteauguay, Léry, Mercier, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier et Sainte-Martine.

Le territoire de la CCIRR comprend La Prairie, Candiac, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Rémi, Saint-Michel, Saint-Édouard, Sainte-Clotilde, St-Patrice-de-Sherrington et Hemmingford.