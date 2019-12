Disparition d’un homme de 56 ans

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche de Mario Milette. L’homme de 56 ans a été vu pour la dernière fois dans la soirée du 18 décembre à sa résidence de la rue François-V-Mailhot, à Boucherville. Sa santé et sa sécurité pourraient être compromises.

Mario Milette a la peau blanche, mesure 1m56 et pèse 225 lb. Il a les yeux et les cheveux bruns. Il porte au bras gauche un tatouage représentant un capteur de rêve et une tête de loup. Lors de sa disparition, il portait un jeans bleu et un manteau de cuir noir.

L’homme qui s’exprime en français se déplace à bord d’un Toyota Tundra 2005 immatriculé X10HRP. Son véhicule est muni d’une attache-pelle et d’une saleuse arrière.

Si vous apercevez Mario Milette, contactez immédiatement le 911.

(Source: Service de police de l’agglomération de Longueuil)