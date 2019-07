Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à le recherche d’un jeune homme de 17 ans, vu pour la dernière fois à Longueuil le 1er juillet.

Zakary Perron-Papineau a la peau blanche, mesure 6 pieds et pèse 155 lb. Il a les yeux bruns et les cheveux châtains, longs, frisés et rasés à la nuque.

Si vous apercevez Zakary, contactez immédiatement le 911.