Disparition d’une adolescente de 15 ans

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide de la population pour retrouver Stéphanie Robert-Côté, une adolescente âgée de 15 ans.

La jeune femme a été vue pour la dernière fois à son domicile situé à Saint-Bruno-de-Montarville, le 26 février.

Stéphanie Robert-Côté a la peau blanche, mesure 1,65m et pèse 100lb. Elle a les yeux et les cheveux bruns. La jeune femme porte un perçage à la narine gauche et pourrait être vêtue d’un manteau gris. Elle s’exprime en français et en anglais.

Si vous apercevez Stéphanie, contactez immédiatement le 911.

(Source: Service de police de l’agglomération de Longueuil)