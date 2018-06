Disparition d’une femme de 78 ans

Crédit photo : Photo : Gracieuseté - Régie intermunicipale de police Roussillon

La Régie intermunicipale de police Roussillon demande la collaboration du public afin de retrouver une femme qui a été vue pour la dernière fois à Sainte-Catherine le 8 juin.

Liliane Paradis Pinet est résidente de Montréal dans le quartier de Ville-Émard. Elle a rendu visite sa sœur à Sainte-Catherine vendredi, pour quitter les lieux vers 21h. La dame devait se rendre à sa résidence et elle manque à l’appel depuis.

Âgée de 78 ans, elle mesure 1,60 m (5 pi 2 po), pèse 59 kg (130 lb), a les cheveux blancs et les yeux bruns. Elle s’exprime en français. Elle se déplace à bord d’une voiture de marque Honda Civic 2007, quatre portes et rouge bourgogne. Le véhicule est immatriculé au Québec et porte le numéro 622 LSY. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un pantalon noir, d’une blouse verte avec des motifs de fleurs et d’une veste noire.

Quiconque possède des informations permettant de la localiser peut communiquer avec le lieutenant en devoir au 450 638-0911, poste 615. On peut également téléphoner en toute confidentialité à l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.