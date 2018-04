Distribution de 500 arbustes et vivaces à Saint-Philippe

Crédit photo : Depositphotos

La Municipalité distribuera gratuitement 500 arbustes et vivaces au Complexe Élodie-P.-Babin à Saint-Philippe, le 12 mai, de 8h à 12h.

Premiers arrivés, premiers servis jusqu’à épuisement des stocks. Une preuve de résidence sera demandée.

Cette remise annuelle est organisée par le comité d’environnement et d’embellissement qui offrira des conseils d’aménagement. De plus, les citoyens sont invités à venir partager leurs vivaces et participer au tirage d’un chèque cadeau chez Botanix pour choisir un arbre mature de leur choix.