Dix «mamans de hockey» courront 12 heures pour les jeunes de la Montérégie

Pour une troisième année, une équipe de 10 femmes de la région, ayant fait connaissance dans les gradins d’arénas à encourager leurs enfants jouant au hockey, courra pendant toute une nuit pour une cause qui lui tient à cœur. Les coureuses relèveront le Défi 12h de nuit afin d’amasser des fonds pour la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, les 26 et 27 septembre.

Alors que l’événement se tient habituellement au Parc national des Îles-de-Boucherville avec l’acteur Patrice Godin, porte-parole de l’événement qui, lui, court durant 24 heures, les participants doivent courir ailleurs séparément cette année, pandémie oblige.

Résidentes de La Prairie et Candiac, les membres de l’équipe Moms V parcourront quant à elles les rues de La Prairie et prendront d’assaut le gymnase Blackburn Athletics dans la même ville pour en faire leur quartier général. Le propriétaire du centre d’entraînement, Jerry Blackburn, s’implique d’ailleurs pour la même cause; il a récemment amassé plus de 30 000$ pour la Fondation.

«On avait plusieurs options en tête, mais notre capitaine s’entraîne chez Blackburn. Comme il est impliqué, on lui a demandé et il a accepté tout de suite. On est gâtées, on va être au chaud, avec des salles de bain et beaucoup d’espace», souligne Marie-France Julien, doyenne de l’équipe âgée de 50 ans.

Capitaine du groupe travaille à la DPJ, c’est elle qui a incité ses copines à participer au défi.

«On le fait vraiment pour la cause depuis le début, même si c’est aussi un défi personnel, exprime Mme Julien. On répète sans cesse à nos enfants qu’ils sont privilégiés d’être nés dans de bonnes familles.»

Les Moms V participent également à plusieurs campagnes de financement au courant de l’année pour la Fondation, notamment en faisant faire du bénévolat à leurs fils.

Les équipes devaient toutes amasser 1 200$ à la base pour participer au défi. Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe dont fait partie Mme Julien en était à 2 670$. Il est possible de les encourager ici.

Préparation

L’équipe alternera les moments de course en pair; chaque duo court 5 km à la fois.

«On est cinq équipes de deux qui courent à relais. C’est plus motivant et sécuritaire la nuit», laisse savoir Mme Julien.

Celle-ci confie qu’elle s’entraîne chaque année seulement pour le défi. Elle ne se décrit pas comme une coureuse aguerrie. Néanmoins, certaines femmes dans le groupe ont l’habitude. Elles s’entraînent depuis cet été pour atteindre leur objectif de courir 12 heures.

Moms V

Drôlement, le nom de l’équipe est le résultat d’une erreur de frappe, raconte Marie-France Julien.

«La capitaine voulait écrire Moms hockey, mais s’est accrochée dans le V. Comme on est constituée de cinq duos, on a gardé le nom puisqu’il évoque ce nombre. Ça représente aussi le mot victorieuses, entre autres», ajoute-t-elle en riant.

Bien que les participantes originales se sont connues aux parties de hockey de leurs enfants, certains membres ont quitté ou se sont greffés à l’équipe au fil du temps, dont la nièce de Mme Julien, qui travaille, comme la capitaine de l’équipe, à la DPJ.