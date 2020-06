Dix-neuf décès liés à la COVID-19 dans la MRC de Roussillon

Dix-neuf résidents de la MRC de Roussillon sont décédés des suites de la COVID-19 depuis le début de la pandémie, révèle la Direction de santé publique de la Montérégie.

L’organisation dévoile ces données pour la première fois, alors qu’elle s’est toujours tenue aux nombres de cas actifs par MRC ou par ville.

En date du 17 juin, 57 résidents du territoire sont atteints du coronavirus, indique ce nouveau bilan. De plus, 656 personnes infectées se sont rétablies.

La MRC de Roussillon, qui inclut les municipalités de Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore, est l’une de celles qui comptent le moins de décès en Montérégie. Les territoires les plus touchés demeurent l’Agglomération de Longueuil (320 décès), la MRC de Beauharnois-Salaberry (60 décès) et la MRC de Vaudreuil-Soulanges (37 décès).

«Soyez assurés que nous continuerons de peaufiner nos publications au cours des prochaines semaines pour vous offrir l’information la plus juste et à jour possible», fait savoir la Santé publique sur Facebook. Celle-ci a changé ses méthodes de calcul à plusieurs reprises.