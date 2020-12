Dix suggestions de jeux se jouant à distance

Puisque les rassemblements sont interdits cette année à Noël, les célébrations familiales et entre amis seront nombreuses à se faire virtuellement. Le Reflet a demandé à la boutique La ronde enchantée à La Prairie de dresser une liste des jeux qui peuvent se jouer à distance. Ceux-ci s’adaptent facilement si l’un des joueurs a le jeu en main et anime les parties pour faire participer les autres.

Takatch tu?

Une image vaut mille mots, mais avec Takatch tu? les images deviennent des énigmes parfaites pour ceux qui savent lire entre les lignes. À partir de deux, trois, quatre ou plus cinq images et autant de syllabes à deviner, ce jeu de la collection party pour 18 ans et plus consiste à former des mots de tous les jours à partir d’illustrations rigolotes et graphiques dans tous les sens du terme.

Ding Dong Véronique et les Fantastiques

Pour remporter la partie, il faut être le premier à amasser toutes les lettres nécessaires pour former le son «Ding Dong». Le gagnant devra être rapide pour sonner et répondre aux questions. Les questions spéciales peuvent devenir un avantage pour l’emporter, si elles sont utilisées judicieusement. Ce jeu pour les 12 ans et plus est une adaptation du populaire jeu de l’émission Véronique et les Fantastiques sur les ondes de RougeFM.

Picto Rush

Chaque joueur a 20 secondes pour illustrer les 20 mots récités par le lecteur du jeu. Ensuite, tour à tour, les dessinateurs doivent tenter de se souvenir ce que leurs pictogrammes représentaient en répondant à des questions, afin d’avancer leur pion sur la planche de jeu pour les 12 ans et plus.

Moron ou génie?

Quel joueur sera le moron qui mettra fin à la partie ou le génie qui la remportera dans ce jeu de connaissance pour les 18 ans et plus? Chaque bonne réponse aux questions «génie» permet de cumuler des points, alors que les participants doivent tenter de ne pas tomber dans le panneau des questions «moron».

Just one

Just One est un jeu festif coopératif pour les 8 ans et plus où tous les joueurs s’unissent pour découvrir des mots mystères.

Chacun doit trouver le meilleur indice pour aider ses équipiers en étant original, car tous les indices identiques seront annulés.

Unlock Star Wars

Unlock! est un jeu de cartes coopératif inspiré des jeux d’évasion, les salles dont vous devez vous échapper en moins de 60 minutes. Après avoir pris connaissance du contexte du scénario, les joueurs peuvent commencer leur aventure avec une carte de lieu qui indique divers numéros. Des énigmes visuelles ou audio peuvent nuire à la progression de l’équipe qui doit pour avancer et terminer dans les temps! Ce jeu interactif pour les 10 ans et plus nécessite une application qui est compatible avec les téléphones et tablettes Android et iOS. Chaque boîte contient trois scénarios.

Joe Connaissant Cinéma

Ce jeu pour les 12 ans et plus consiste à répondre aux plus de questions possible, liées au cinéma, en 45 secondes.

Le meilleur de Joe Connaissant spécial Québec

Les joueurs de 12 ans et plus mettront à l’épreuve leurs connaissances sur la Belle Province. Des énigmes qui plairont aux vrais Joe Connaissant, qui croient tout savoir sur le Québec – de la tourtière jusqu’au Bonhomme Carnaval, des bancs de neige aux défilés de la Saint-Jean.

Connais-tu ton Québécois?

Les joueurs testeront leurs connaissances des expressions québécoises avec ce jeu pour les 10 ans plus. Le but est de trouver les 20 expressions à l’aide de définitions et d’images. Trois éditions sont disponibles.

Loups-Garous

Loups-garous et villageois s’affrontent dans une ambiance de folie. Alors que l’équipe des loups-garous exécute un villageois chaque nuit, le lendemain, les camarades de la victime se vengent en éliminant un monstre présumé. Pour l’emporter, tous les joueurs doivent éliminer ceux du camp adverse.