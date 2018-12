Dodge a transformé une Hellcat en traîneau du Père Noël

Article par Frédéric Mercier

À défaut d’avoir un nouveau modèle à dévoiler au Salon de l’auto de Los Angeles, Dodge a eu la brillante idée de convertir une Challenger Hellcat Redeye… en traîneau.

Oui, en traîneau. Parce que tout le monde sait que le père Noël rêve de troquer ses rennes pour un V8 HEMI de 6,2 litres d’une puissance de 797 chevaux.

Avec une boîte manuelle, à part ça!

L’idée est partie d’une campagne publicitaire, mais le constructeur a poussé la folie jusqu’à construire le premier « Muscle Traîneau » de l’Histoire.

On a coupé les portes et le toit, remplacé les roues par des skis et envoyé le système d’échappement à l’avant du véhicule.

Les cadeaux risquent d’arriver en avance cette année!