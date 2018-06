Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye 2019 : encore plus de puissance!

Article par William Clavey

Bien que FCA semble incapable de commercialiser des voitures compactes et intermédiaires abordables pouvant rivaliser les marques japonaises et coréennes, le constructeur sait au moins faire une chose mieux que tout le monde : des musclecars!

La nouvelle d’une Dodge Challenger Hellcat encore plus puissante que le Hellcat lui-même nous a tous fait rigoler au bureau. Néanmoins, on ne peut ignorer l’effet indiscutablement cool que produisent ces bagnoles. Sans plus tarder, voici donc la nouvelle Challenger SRT Hellcat Redeye 2019!

Inspirée d’une Demon

Se situant entre une Demon et une Hellcat « ordinaire », la Redeye sera disponible avec soit la carrosserie Widebody, soit la carrosserie classique. Seule la boîte automatique à huit rapports sera offerte pour cette déclinaison, contrairement au Hellcat qui s’offre toujours avec une boîte manuelle à six rapports.

Son moteur est le même que celui du Hellcat, soit le V8 HEMI suralimenté de 6,2 litres. Toutefois, le compresseur fut remplacé, passant de 2,4 litres à 2,7 litres, lui permettant de livrer une pression de suralimentation de 14,5 psi (au lieu de 11,6 psi). On en a également profité pour augmenter le régime moteur maximal à 6 500 tr/min, au lieu de 6 200 tr/min. La Redeye reçoit également des modifications au niveau de sa pompe à essence et de son système d’alimentation d’air.

Le résultat n’est rien de moins qu’une puissance totale de 797 chevaux et un couple de 707 lb-pi, soit 80 chevaux et 51 lb-pi de plus qu’une Hellcat traditionnelle, qui reçoit, elle aussi, une légère augmentation en puissance pour 2019. Elle passe à 717 chevaux au lieu de 707. La Redeye est toutefois moins puissante qu’une Demon de 840 chevaux.

L’accélération de 0 à 100 km/h est déclarée par FCA à 3,4 secondes. Selon le constructeur, le Challenger Redeye peut atteindre une vitesse de pointe de 326 km/h, et franchir le quart de mille 0,1 seconde plus vite que la Hellcat. C’est une petite différence, certes, mais elle est tout de même plus rapide!

FCA ne s’est toujours pas prononcé au sujet du prix de vente de ce nouveau bolide, mais on estime qu’il se vendra entre 90 000 $ et 100 000 $ selon la carrosserie choisie. FCA en a également profité pour mettre à jour toute la gamme Challenger par de légères retouches esthétiques, l’ajout de la carrosserie Widebody à la déclinaison Scat Pack 392 et l’arrivée d’une nouvelle suspension haute performance, de série, pour les Challenger R/T et GT.