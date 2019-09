Dois-je faire confiance à un rapport CarFax?

Article par Antoine Joubert

Je me suis procuré une Audi A3 de 60 000 km en me fiant au CarFax pour l’entretien, réalisant ensuite que plein d’informations étaient manquantes. Est-ce normal?

Bonjour Stéphane,

Sachez que le gros problème de CarFax demeure l’adhésion nécessaire du commerçant qui effectue l’entretien ou la réparation, laquelle est souvent intégrée à une plate-forme de gestion informatique comme ADP, GEM-CAR ou Reynolds & Reynolds.

Qui plus est, l’information affichée sur CarFax via le garagiste semble très aléatoire d’un endroit à l’autre. Certains pourraient ainsi n’afficher que les réparations majeures tandis que d’autres iront jusqu’à indiquer les vidanges d’huile périodiques.

De façon incontournable, on indiquera cependant les transferts de propriété et les réparations effectuées suite à des réclamations d’assurance. Pour la balance, et ce même si CarFax demeure un outil de référence sérieux, il semble que l’information soit souvent incomplète en raison de l’inégalité de la divulgation d’information provenant d’un endroit à l’autre. J’ajouterais également que dans la plupart des cas, le kilométrage du véhicule y est manquant, alors qu’il devrait toujours être indiqué au moment d’une réparation.

En se procurant un véhicule d’occasion, il est donc bénéfique d’obtenir le CarFax, pouvant être utilisé comme référence. Or, il ne faut pas se fier qu’à ce document, qui ne divulgue pas toute l’information et qui ne prouve absolument rien face à la certification du kilométrage.