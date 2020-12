Don de 3 000$ des Chevaliers de Colomb au Complexe le partage

Les membres des Chevaliers de Colomb de l’Assemblée 1715 Champlain ont remis 3 000$ en nourriture au Complexe le partage, afin d’aider l’organisme dans la création de ses paniers de Noël destinés aux familles de La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine.

Ils ont aussi fait l’achat de victuailles à la hauteur de 2 000$ pour l’organisme Sourire sans faim à Saint-Rémi.

Les Chevaliers de Colomb, qui couvrent la MRC de Roussillon, ainsi que les municipalités dans le secteur de Saint-Bernard-de-Lacolle, remercient au passage les supermarchés IGA Lambert à La Prairie et IGA Primeau et fils à Saint-Rémi, puisqu’ils ont pu bénéficier de rabais sur place pour faire le plus d’achat possible. Ces épiceries ont également remis des chèques-cadeaux aux deux organismes d’une valeur équivalente à 10% des dons.