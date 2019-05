Don de Desjardins La Prairie à la Coop de Santé

La Caisse Populaire de La Prairie a remis un montant de 10 000$ à la Coop de Santé La Prairie. Grâce à ce soutien financier, la Coop a construit et équipé une infirmerie qui permettra d’offrir un milieu efficace afin de prodiguer de nombreux traitements à ses nombreux patients.

La Coop, située chemin de Saint-Jean, est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir des services de santé dans un contexte «respectueux des patients à l’intérieur d’un environnement des plus performants».

Elle compte plus de 16 000 membres, ce qui en fait l’une des plus importants mouvements coopératifs de la Rive-Sud.