Donat Serres réélu administrateur de la Montérégie au sein de l’UMQ

Le maire de La Prairie, Donat Serres, a été réélu au poste d’administrateur représentant la Montérégie au conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec, le 9 mars.

Les élus des 15 municipalités membres avaient été appelés à procéder à la mise en candidature des personnes éligibles, le 21 février. À la fin de cette période, 14 administrateurs, dont 2 nouveaux, ont été élus par acclamation sur les 15 régions en élection.

«C’est une marque de confiance dont je suis fier et pour laquelle je remercie mes collègues maires, a mentionné M. Serres. Je prends très au sérieux cette responsabilité et je continuerai de défendre les intérêts de la Montérégie avec ardeur. Les dossiers touchant à la lutte aux changements climatiques sont importants, entre autres, au regard des inondations qui affectent certaines zones de la Montérégie. De même, ceux de la sécurité publique et des transports retiendront particulièrement mon attention.»

Leur nouveau mandat débutera le 1er avril et se terminera le 31 mars 2022.