Drame à Saint-Isidore : des ressources pour les femmes victimes de violence conjugale

Crédit photo : Depositphotos

La maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence La Re-Source à Châteauguay se dit sous le choc à la suite du meurtre d’une jeune femme qui aurait été assassinée par son ancien conjoint à Saint-Isidore le dimanche 29 juillet. Kim Racine a été décrite par une amie comme étant «énergique, positive et travaillante».

«C’est un choc chaque fois qu’une femme est tuée parce qu’elle est une femme et qu’elle vit une dynamique de violence conjugale. Tous les types de violence sont inacceptables. Ce que l’on voit aujourd’hui, c’est une femme qui a laissé sa vie dans cette problématique», confie Jennifer-Ann Dooling, intervenante à la sensibilisation à La Re-Source.

Selon Mme Dooling, la problématique de la violence conjugale et les dangers inhérents restent peu connus et incompris. Pourtant, la région compte plusieurs ressources pour soutenir les femmes qui vivent pareille situation. L’intervenante à la sensibilisation parle du Réseau des partenaires contre la violence faite aux femmes du Jardin Roussillon, un organisme rassemblant des intervenants en la matière, dont ceux de La Re-Source.

«Le Réseau travaille avec le projet PHARE axé sur la prévention des homicides intrafamiliaux. Quand plusieurs intervenants de différents milieux croient qu’une femme a certains facteurs de risque qui inquiètent, ils déclenchent une cellule PHARE où tous les partenaires ayant des informations pertinentes se rencontrent dans un délai de 48 heures», dit-elle.

Sur le plan régional, la maison d’aide et d’hébergement La Re-Source offre à sa clientèle une ligne d’écoute en continu, l’hébergement de courte et de longue durée, des rencontres individuelles, des groupes de soutien ainsi que le service d’accompagnement au cours des démarches juridiques. Le personnel de la Re-Source peut être joint en composant le 450 699-0908 ou via le site Internet de l’organisme.

Pour sa part, l’Égide, à La Prairie, est une maison d’hébergement de 2e étape pour les femmes et leurs enfants survivants de violence conjugale. Pour la joindre: 450 619-900 ou sa page Facebook.