Drogue au volant : la police Roussillon partage un «agent évaluateur» avec d’autres corps policiers

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Archives

Les policiers formés pour la détection de drogue, notamment lors d’arrestations liées à la conduite automobile, ne sont pas assez nombreux.

La Ville de Châteauguay a adopté une résolution, le 19 novembre, afin de s’entendre avec d’autres corps policiers pour le partage des services de l’un de ces agents spécialisés.

Les Régies intermunicipales de police Richelieu-Saint-Laurent et Roussillon, et les villes de Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu et Châteauguay se partageront donc un «agent évaluateur» dans le cadre d’une nouvelle entente signée pour deux ans.