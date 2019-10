Drogue et alcool : des conducteurs têtus

Une jeune automobiliste est détenue après avoir échoué l’alcootest, en début d’opération.

À Montréal, ce sont d’autres drogues que le pot qui sont davantage remarquées. Et puis, il attribue aussi le succès de leurs démarches à leur unité d’experts, unique au Québec, spécialisés pour détecter les drogues chez les conducteurs. En une douzaine d’étapes, ils évaluent notamment les yeux, l’attention, les signes vitaux et le tonus musculaire.

« Les gens craignaient que ça empire [avec la légalisation du pot]. Et ils ont répondu dans des sondages qu’ils ne voyaient pas assez de barrages, alors on veut être visibles », explique le coordonnateur du projet. On veut défaire le « mythe » que les barrages, « c’est seulement durant le temps des Fêtes ».

Leurs vérifications ont continué jusqu’au petit matin, à la sortie des ponts Jacques-Cartier et Victoria, en collaboration avec la Sûreté du Québec et le Service de police de l’agglomération de Longueuil. En plus des six arrestations, six autres conducteurs s’en sont sauvés, tout juste sous le seuil de la limite permise.