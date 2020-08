Du golf gratuit pour les juniors à Saint-Anicet

Les joueurs de golf juniors pourront s’en donner à cœur joie sur le parcours Port Lewis du Club de golf de Saint-Anicet le 16 août.

Il s’agira de la journée Juniors du Circuit Desjardins 2020. « Le parcours sera ouvert gratuitement pour tous les golfeurs de 18 ans et moins pour 9 ou 18 trous. Ce qui est bien, c’est que chacun pourra jouer son niveau. Il part des blocs qu’il décide », explique Marc Faubert, propriétaire du Club et organisateur de cette journée.

Les joueurs juniors devront être accompagnés d’au moins un adulte. « Et nous offrons un coût spécial pour les accompagnateurs. Encore plus s’ils sont membres Desjardins. Il y aura aussi un rabais sur les voiturettes », explique-t-il.

Des cadeaux à la clé

Les juniors qui veulent améliorer leur jeu sur le magnifique terrain de Saint-Anicet pourront donc profiter de cette occasion spéciale. Sans compter qu’ils recevront un sac cadeau à l’issue de leur parcours. « On y trouvera entre autres des tees, des balles, mais aussi un coupon pour un repas de hot-dogs et breuvage », évoque Marc Faubert qui dévoile aussi un grand prix.

« Lors de cette journée, nous effectuerons un tirage de deux abonnements juniors pour la saison 2021. Parmi tous les participants. Je pense que ce sera une belle journée », conclut-il.

Les départs se feront de 10 h à midi. Il est essentiel de réserver son départ le plus tôt possible. On compose le 450 264-3511.

Les consignes sanitaires respectées

Évidemment, comme partout ailleurs en province, il faudra respecter les nouvelles consignes sanitaires imposées par les dirigeants du Club de golf de Saint-Anicet.

De même, le respect de la distanciation, du lavage des mains et du port du masque devra être rigoureusement fait.