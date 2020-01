Du miel pour combattre l’Alzheimer

Sous leur apparence de résidence pour personnes âgées ordinaire, les Habitats Lafayette à Longueuil renferment un véritable trésor. Durant la saison estivale, des abeilles produisent un miel d’une qualité exceptionnelle dans des ruches installées sur le toit de l’édifice.

L’établissement situé à Longueuil a mis sur pied ce projet l’an dernier, au plus grand bonheur de ses résidents. Certains membres du personnel ont reçu une formation de la coopérative Miel Montréal sur la manipulation des ruches et la récolte du miel.

Le miel récolté a été mis en pot puis vendu. Sa vente a d’ailleurs permis d’amasser 551$ au profit de la Société d’Alzheimer de la Rive-Sud.

Un résultat dont se réjouit grandement la directrice des Habitats Lafayette Hélène Lapointe.

«Ce type de projet existait déjà dans d’autre résidences du Groupe Six étoiles, explique Mme Lapointe au Courrier du Sud. On va voulu exporter le projet ailleurs et notre résidence de Longueuil semblait l’endroit tout désigné. Nous sommes dans un secteur rêvé pour l’apiculture, près de l’eau et avec beaucoup de fleurs aux alentours.»

«C’est un succès sur toute la ligne! Le projet a connu un tel engouement que l’on prévoit déjà l’ajout d’autres ruches cet été. Les résidents sont bien contents de ce projet. Le miel produit est pur et sans agent de conservation; notre clientèle diabétique a ainsi pu en profiter», conclut-elle avec le sourire.