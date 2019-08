Du nouveau pour la Honda Civic à hayon 2020

Article par Guillaume Rivard

La populaire Honda Civic à hayon, lancée un an après la berline et le coupé de 10e génération, a maintenant atteint la moitié de son parcours et c’est donc à son tour de recevoir quelques changements pour l’année-modèle 2020.

D’abord, le design extérieur a été actualisé par l’ajout d’une barre de couleur assortie à la carrosserie dans le logement des phares antibrouillard, un léger remodelage de la calandre en forme d’aile ainsi qu’un traitement sombre au niveau des phares. Les ouvertures dans le pare-chocs arrière incorporent elles aussi une nouvelle barre de couleur assortie à la carrosserie.

Toutes les versions proposent de nouveaux styles de jantes et la Sport Touring haut de gamme (ici sur les photos) bénéficie également de phares DEL améliorés, leurs faisceaux lumineux étant plus longs et plus larges.

L’habitacle de la Honda Civic à hayon 2020 nous fait voir une nouvelle finition de la planche de bord, notamment avec un motif géométrique en version Sport et un look noir brossé en version Sport Touring. L’insonorisation a été bonifiée au niveau du plancher, du coffre et des ailes, ce qui rendra la conduite encore plus agréable.

Le système multimédia amélioré à écran tactile de sept pouces, comprenant un bouton de volume physique sans oublier l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto, se retrouve maintenant au menu.

Sur la route, toutes les Honda Civic à hayon 2020 (on ne parle pas de la redoutable Type R) compteront sur la suite Honda Sensing qui rehausse la sécurité et aide à prévenir les collisions. Rien ne change côté moteur; le quatre-cylindres turbocompressé de 1,5 litre continue de générer 174 chevaux dans la Civic LX ou 180 dans les deux versions Sport. Et peu importe votre choix, vous aurez encore l’option d’une boîte manuelle à six rapports ou d’une CVT.

Les prix canadiens seront connus à l’approche de la mise en vente de la voiture cet automne. Attendez-vous toutefois à ce qu’ils grimpent de quelques centaines de dollars.