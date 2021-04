Du répit gratuit pour les proches aidants grâce à du financement

Avec un investissement de 18 M$, dont 2,5 M$ en Montérégie en 2021-2022, l’Appui pour les proches aidants permet à plusieurs projets de soutien aux personnes proches aidantes d’aînés de se déployer dans la région.

C’est le cas de Chouette nuit et Évasion, des services offerts par l’organisme Amélys sur le territoire, qui consiste à offrir du répit à domicile pour des périodes respectives de 12 heures la nuit et d’environ trois jours, gratuitement, aux proches aidants d’aînés. Depuis le 1er avril, l’offre s’est également bonifiée grâce au soutien financier, avec Chouette journée, un répit à domicile de 12 heures le jour.

«Cela donne la possibilité au proche aidant d’avoir un préposé aux bénéficiaires pour le libérer de ses tâches. On a ajouté Chouette journée, puisque dans la dernière année, cela a été difficile pour eux. Ils sont épuisés et on voulait répondre à la demande», explique Justine Pilon, responsable des services.

La pandémie a été un facteur, mais pas lors des premiers mois, au contraire.

«Au début, ç’a plutôt été au ralenti. Dans le contexte à ce moment-là, les proches aidants avaient peur de faire entrer des gens de l’extérieur dans leur domicile», précise-t-elle.

Dans le cas du service Évasion qui est de plus longue durée, le confinement a représenté une barrière, puisque les proches aidants ne pouvaient pas quitter leur domicile pendant plusieurs jours.

«Ce n’est pas parce que le besoin n’était pas là, par contre. On leur a donc offert du soutien alors qu’ils restaient à la maison. Ils pouvaient s’occuper d’eux-mêmes, aller à des rendez-vous et faire des commissions, par exemple», note-t-elle.

Néanmoins, Mme Pilon a constaté qu’avec le temps, la confiance a repris, notamment avec la diminution des cas et, surtout, depuis le début de la vaccination. Le personnel est vacciné, puis les aînés le sont pour la plupart.

À son avis, les services ne sont pas nécessairement méconnus, mais il demeure que c’est un défi de faire connaître les programmes en place. Heureusement, les organismes qui ont comme mission de soutenir les proches aidants d’aînés deviennent les référents des services d’Amélys.

«C’est tellement précieux pour les proches aidants de pouvoir compter sur une aide comme cela pendant de longues heures.» -Justine Pilon, responsable des services de répit à domicile

Personnel

Comme dans la plupart des domaines liés à la santé, le manque de personnel peut être une problématique pour ce type de services, reconnaît Mme Pilon. Ce l’était avant la crise sanitaire, fait-elle savoir.

«On ne fait pas exception. On en a perdu beaucoup au début de la pandémie cependant, de façon temporaire. Depuis l’automne, ça va beaucoup mieux, mais cela reste un enjeu.

Amélys compte entre 50 et 60 préposés au bénéficiaire pour couvrir plusieurs services sur un territoire qui va environ du secteur de Longueuil à celui du Roussillon, excluant toutefois Châteauguay.

«Projet extraordinaire»

Pour Mme Pilon, le fait que les services de répit à domicile soient entièrement financés par Appui Montérégie et qu’ils soient offerts gratuitement en font «un projet extraordinaire».

«Tout le monde peut en bénéficier grâce à cela. L’argent n’est plus un problème pour y avoir accès», souligne-t-elle.

De plus, Amélys arrive à répondre à la demande rapidement. La liste d’attente n’est pas trop longue, constate la responsable.

Autres projets financés sur le territoire

-Intervenant et équipe de bénévoles offrant de la formation, de l’accompagnement et du soutien psychosocial, à travers des rencontres individuelles, au domicile du proche aidant ou à un organisme, des ateliers de formation et des «cafés-rencontres» au Centre de bénévolat Rive-Sud à Candiac;

-ReCharge, un programme de formation pour les proches aidants offert par l’Assistance and Referral Center, qui répond aux besoins des proches aidants anglophones en Montérégie grâce à des ateliers et conseils virtuellement ou au téléphone, entre autres;

-Des journées de ressourcement de la Société Alzheimer Rive-Sud pour les personnes atteintes et les proches aidants avec des services de répit de groupe cinq jours par semaine, ainsi que de la formation et du soutien psychosocial à travers des ateliers et rencontres.