Le duo Méthot et Milette sixième en Italie

Crédit photo : Gracieuseté - Archives

Sophiane Méthot et Sarah Milette ont conclu en sixième place en trampoline synchronisé à la Coupe du monde de Brescia, en Italie, le 28 avril.

Les Chinoises Zhu Xueying et Zhu Shouli ont gagné la compétition avec 50,235 points. Les Bélarusses Hanna Hancharova et Maryia Makharynskaya (49,405) ainsi que les Japonaises Yumi Takagi et Hikaru Mori (48,045) se sont partagé les deuxième et troisième marches du podium.

Méthot, de La Prairie, et Milette, de Longueuil, ont quant à elles obtenu une note de 46,915. Elles étaient cinquièmes lors des qualifications, la veille.

Vendredi, du côté de l’épreuve individuelle, Méthot (102,245) a pris le 12e rang des qualifications alors que Milette (97,205) a fini 21e. Également en action, la Canadienne Bronte Dundas (99,750) a terminé 16e. Seules les dix premières accédaient à la finale.

La Russe Irina Kundius (56,760) a remporté l’or devant les Chinoises Zhu Xueying (56,415) et Zhu Shouli (55,660), respectivement deuxième et troisième. La représentante du Canada Samantha Smith (53,065) pointe en septième place.

(Source: Sportcom)