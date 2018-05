Échos du conseil de Candiac

Crédit photo : Le Reflet - Archives

La Maison Melançon change de nom

La Maison Melançon, située dans le parc André-J.-Coté, s’appellera désormais la Maison Hélène-Sentenne. Le conseil a entériné la suggestion du comité de toponymie et de la commission de la culture et de l’action communautaire de la Ville. Le maire Normand Dyotte a souligné l’apport magistral de Hélène Sentenne, première secrétaire-trésorière de Candiac dans les années 50. Au cours de la séance, le conseil a également octroyé une aide financière de 6500$ à la Fondation du même nom, qui tient ses activités annuelles dans la Maison Hélène-Sentenne.

Obtention du 5e fleuron

Dans sa quête d’obtenir un 5e fleuron du Québec, le conseil autorise le directeur des Travaux publics, Sébastien Lévesque, à effectuer des dépenses jusqu’à concurrence d’un montant de 150 000$. L’argent sera puisé à même l’excédent de fonctionnement non affecté. Le programme des Fleurons du Québec souligne les efforts des municipalités pour embellir leur environnement grâce à un milieu de vie plus propre, plus vert et plus sain. Dans la province, trois municipalités possèdent cinq fleurons: Mont-Tremblant, Saint-Bruno-de-Montarville et Sainte-Julie.

Construction d’une conduite d’aqueduc

Le conseil a octroyé un contrat de 60 000$ à la firme Génipur dans le cadre des travaux d’aqueduc sur le boul. Jean-Leman. L’entreprise s’assurera des plans et devis ainsi que de la surveillance de la construction d’une conduite. Le conseil avait adopté en février une résolution pour emprunter 1 M$ pour l’ensemble des travaux sur cet axe achalandé. Ces derniers devraient débuter en automne, selon la Ville.

Parc intergénérationnel dans le Square Candiac

La Ville a fait une demande d’aide financière au gouvernement pour aménager un parc intergénérationnel de 22 000 mètres carrés dans le Square Candiac. La subvention d’un montant maximal de 100 000$ provient du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés. Le conseil fait valoir la proximité de la résidence pour aînés et de l’emplacement du futur parc. La demande spécifie que la Ville prévoit aménager l’espace vert au cours des prochaines années. (A.L.B.)