Échos du conseil de Candiac

Crédit photo : Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur

Du nouveau sur le boul. de l’Industrie

Le conseil a adopté un règlement pour le boul. de l’Industrie. Les nouvelles entreprises ou celles voulant faire des rénovations devront se conformer à deux éléments en particulier. Le premier est d’avoir de trois à six étages et le second est de ne pas aménager de stationnement à l’avant du commerce. Les véhicules devront être garés à l’arrière ou sur les côtés, a indiqué le directeur de l’urbanisme, Steve Larose. Selon la Ville, ces changements sont faits pour se conformer au Programme particulier d’urbanisme adopté en 2015, qui aspire à vouloir faire du boul. de l’Industrie une vitrine autoroutière.

Un nom à l’amphithéâtre

Le nouvel amphithéâtre du parc André-J.-Côté à Candiac porte désormais le nom de Scène Cascades. Le conseil a indiqué qu’il avait signé une entente avec Cascades Groupe tissu, qui possède une usine de fabrication à Candiac. La nouvelle appellation sera affichée en permanence sur le toit de la structure. La Ville était à la recherche d’un partenaire corporatif depuis février.

Politique culturelle

La Ville a octroyé un contrat d’une valeur de 29 300$ au réseau Les arts et la ville pour l’élaboration d’une politique culturelle. Candiac n’en possède pas pour le moment.

Subvention pour des traverses piétonnières

La Ville a fait une demande financière au Fonds de la sécurité routière du ministère des Transports pour couvrir une partie des coûts liés à l’aménagement de traverses piétonnières surélevées dans le quartier Square Candiac. La subvention peut atteindre jusqu’à 350 000$. Les coûts des travaux sont estimés à environ 755 000$. Huit traverses seront aménagées.

Évaluation foncière

Le conseil a octroyé le contrat pour l’évaluation foncière sur son territoire à la firme Cévimec – BTF, le 18 juin. L’entente est d’une valeur de 1,3 M$. C’est la même firme qui avait effectué l’évaluation des résidences à Candiac pour le rôle foncier de 2016-2017-2018.

Subvention au Hockey mineur

Le conseil a octroyé une subvention de 80 000$ à l’Association de hockey mineur de Candiac, afin que l’organisme procède à l’achat de maillots aux couleurs de la Ville. Aux citoyens qui ont questionné le coût de la subvention, le conseiller municipal Jean-Michel Roy a mentionné qu’environ 1250 chandails, locaux et visiteurs, allaient être fabriqués pour desservir tous les niveaux de l’association.

Design du boul. Montcalm Nord

Le conseil a octroyé un contrat de 369 900$ au groupe SM pour le réaménagement et le design urbain du boul. Montcalm Nord. Avec le développement progressif du Square Candiac, l’ouverture d’une résidence pour aînés et la popularité du stationnement incitatif dans ce secteur, la Ville a déjà manifesté son désir d’adapter cette partie du boul. Montcalm au flot de la circulation.