Échos du conseil de La Prairie

Aide financière de 2 000 $ à une fondation

La Ville de La Prairie a octroyé une aide financière de 2 000$ à la Fondation Liette-Turner qui se consacre à l’avancement de la musique chorale, a-t-on appris lors de la séance du 4 juin.

Deux conseillers à un colloque

Les conseillers Paule Fontaine et Denis Girard ont été délégués par la Municipalité au colloque de l’organisme Carrefour Action municipale et famille qui a eu lieu les 14 et 15 juin à Montréal. Le tarif d’inscription était de 480$, taxes incluses. Tous les autres frais et dépenses qu’ils ont engagés à cette occasion ont été remboursés sur présentation de pièces justificatives.

Contrat de réfections

L’entreprise CBC2010 a obtenu un contrat au montant de 4,9 M$, taxes incluses, pour la réalisation des divers travaux d’infrastructures. L’octroi d’une partie du présent contrat et son paiement demeurent conditionnels à l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt numéro 1423-E, soit les travaux prévus sur le boulevard des Prés-Verts, ainsi que sur les rues des Pivoines, des Pensées, des Orties et des Glaïeuls.

Achat d’un camion

La Prairie a fait l’acquisition d’un camion avec benne basculante dix roues au montant de 296 664$. Le véhicule a été acquis des Équipements Lourds Papineau.

Aménagement dans le quartier TOD

La compagnie Beaupré & associés experts-conseils a été mandatée pour la réalisation d’aménagements dans le quartier TOD de La Prairie-sur-le-Parc au montant de 52 428$.

Cure de rajeunissement d’un chalet

La rénovation au chalet du parc Optimiste Paul-Godin a été octroyée à la compagnie Groupe Leclerc architecture + Design pour 23 972$.

Départ de la directrice des communications

La Ville de La Prairie a accepté le départ d’Anne-Louise Milot, directrice au Service des communications, en date du 18 mai. Elle avait été engagée en mai 2016. Aucune explication n’a été fournie lors de la séance.

Recyclage de véhicules

La Ville a remis quatre véhicules (2 Dodge Ram 2001, Ford Van 2000, Chevrolet S10 2002) à la Fondation canadienne du rein dans le cadre de son programme Auto-Rein. Ce programme permet d’amasser des dons pour financer la recherche médicale sur les maladies rénales et les services offerts aux personnes atteintes ainsi qu’à leurs proches.