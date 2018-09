Les échos du conseil de La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Aide financière aux Optimistes

La Ville de La Prairie a octroyé une aide financière de 500$ au Club Optimiste de La Prairie dans le cadre de son tournoi de golf qui a eu lieu le 11 août, lors de sa séance du 4 septembre.

Soutien à un athlète

Bradley Alexandre Nseka, un athlète de La Prairie qui a participé au championnat canadien de football pour les moins de dix-huit ans à Calgary, du 14 au 22 juillet, a reçu une aide financière de 100$.

Nomination au conseil d’administration de l’aréna

Les personnes suivantes ont été nommées pour siéger au conseil d’administration de l’organisme sans but lucratif Gestion Aréna Ville de La Prairie. Il s’agit de la conseillère municipale Paule Fontaine et de son collègue Pierre Vocino, du directeur du Service des travaux publics et du génie, Steve Ponton, et du directeur du Service des loisirs Martin Lavoie.

Sécurité routière

Le conseil a adopté une résolution demandant au ministère des Transports de lui accorder l’autorisation d’entreprendre la construction de trottoirs et d’une piste multifonctionnelle sur l’avenue des Papillons. Le but est de sécuriser le passage des piétons et des cyclistes entre le quartier Symbiocité et le secteur commercial Destination La Prairie. Dans l’attente de la décision et de la réalisation de ces travaux, la Ville souhaite également que le MTQ prenne les mesures nécessaires pour sécuriser temporairement les lieux.

Participation à un colloque et un sommet

Les membres du conseil qui le désirent pourront assister au colloque Rues principales, lequel aura lieu à Montréal le 24 octobre. Les frais et dépenses qu’ils engageront à cette occasion seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Il en est de même pour les élus qui voudront prendre part au sommet municipal de l’Union des municipalités du Québec qui aura lieu à Québec le 14 septembre.

Contrat d’éclairage

La firme Néolet a obtenu le contrat pour réaliser des travaux d’éclairage du site piétonnier du parc Hélène-Boullé au coût de 44 435$.

Résiliation de contrat

À la suite de «plusieurs avertissements, avis et pénalités d’exécution» transmis à Terrassement technique Sylvain Labrecque inc. «à l’égard de la piètre qualité de l’exécution du travail», concernant la réparation et l’engazonnement des espaces verts, la Ville a résilié le contrat. Octroyé en 2017, le contrat avait été renouvelé pour l’année 2018.

Grande marche

La Ville a autorisé la tenue de la Grande marche La Prairie du Grand défi Pierre Lavoie, le 21 octobre, à 10h30. Il s’agit d’une marche d’environ 5 km qui se tiendra essentiellement dans les sentiers et pistes cyclables du parc Lucie-F.-Roussel.