Échos du conseil de Saint-Constant

Appels d’offres

Le 23 mars, la Ville procédera à un appel d’offres pour le Centre aquatique. L’objectif est que la construction débute à l’automne pour permettre aux employés de travailler dans un bâtiment fermé à l’hiver. L’ouverture du service est prévue au printemps 2019. Dans un mois, un appel d’offres sera également lancé pour le centre municipal et la bibliothèque.

Tarifs de glace exorbitants à Isatis

La Ville travaille sur une entente à court terme avec Isatis.

«Le mois passé, j’ai dit qu’on avait coupé considérablement le temps de glace, a indiqué le maire, Jean-Claude Boyer. Je vais le dire ce soir parce que je trouve ça épouvantable, l’offre qu’on a eue est de 350$ de l’heure, en tout temps. On est en train de préparer une contre-offre parce que c’est pratiquement le double de ce qui est offert normalement.»

Les élus ont fait savoir qu’ils évaluent d’autres pistes de solution, comme l’utilisation de l’aréna de La Prairie, au cas où les négociations achopperaient avec le propriétaire d’Isatis sport.

Remaniement du service des ressources humaines

Le chef des ressources humaines a été destitué et les postes de chef et d’agent des ressources humaines ont été abolis. Un poste de conseiller en ressources humaines a été créé et il y a eu nomination.

Travaux dans les « L »

Un règlement d’emprunt de 13,6 M$ a été voté pour la reconstruction des rues Leber, Duval, du Parc, Longtin, Lafleur, Lavigne, Laferme, Lafontaine, ainsi qu’une partie des rues Lériger, Lausanne, J.L-Lapierre et Larivière. Les travaux toucheront les trottoirs, le réseau pluvial, les pistes cyclables, la réhabilitation d’égout sanitaire et l’aqueduc. Un montant de 27 M$ avait été budgété dans le Programme triennal d’immobilisation (PTI) pour la reconstruction des rues.

Étude sur les retombées économiques d’un futur boulevard urbain

La Ville de Saint-Constant a été mandatée par Sainte-Catherine et Delson pour procéder à un appel d’offres sur invitation dans le dossier de la refonte de la route 132 en boulevard urbain. BC2 groupe-conseil inc. a obtenu un contrat de 68 065, 20$ pour l’élaboration d’une étude sur les retombées économiques et fiscales du projet. Deux firmes ont soumissionné et BC2 a obtenu le plus haut pointage. Le montant du contrat sera réparti entre les trois villes.

«Le but est de faire en sorte que ce projet soit inscrit dans le Plan québécois des infrastructures du gouvernement», a affirmé M. Boyer.

Réclamation pour dommages à un manteau

La Ville doit dédommager un citoyen qui s’est fait brûler son manteau lors des Plaisirs d’hiver.

«La personne se trouvait autour du feu et un employé de la Ville a mis une palette de bois dedans. L’embrasement créé a brûlé le manteau de la personne, mais celle-ci n’a pas été blessée», a expliqué le maire.