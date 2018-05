Les échos du conseil de Saint-Constant

Crédit photo : Le Reflet - Érick Rivest

Dépense et emprunt de 6,4 M $ pour la nouvelle bibliothèque

En séance du conseil le 8 mai, les élus ont présenté un projet de règlement qui les autorise à exécuter ou à faire exécuter les travaux de construction de la nouvelle bibliothèque. Ce même projet les autorise également à emprunter 6 405 000$ sur une période de 25 ans pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital de l’emprunt. L’emprunt sera imposé et prélevé annuellement sur tous les immeubles imposables. Le maire suppléant André Camirand a précisé qu’une subvention de 1,9 M$ est attachée au projet.

Dépense et emprunt de 14,4 M $ pour le centre aquatique

Le conseil a également voté en faveur d’un projet de règlement autorisant une dépense et un emprunt de 14 482 220$ pour le centre aquatique. Le montant sera remboursable sur 25 ans. L’emprunt sera imposé et prélevé annuellement sur tous les immeubles imposables. L’objectif est que l’enveloppe du bâtiment soit érigée avant Noël, a fait savoir la directrice générale, Nancy Trottier. Une subvention de 8,4 M$ est liée au centre aquatique.

Dépense et emprunt de 10,3 M $ pour le centre communautaire

Ce projet de règlement est calqué sur les deux précédents. Une subvention de 6,3 M$ a été accordée pour le projet.

Une nouvelle zone pour la culture du cannabis médicinal

La Ville souhaite modifier le règlement de zonage afin de créer la classe d’usage «Culture de cannabis médicale à des fins contrôlées» et de l’autoriser dans la zone agricole A-725. Il s’agit de la zone près du Groupe Melimax sur le rang Saint-Régis sud. Une assemblée publique de consultation est prévue sur la question le 22 mai, à 19h30.

Dépense et emprunt de 5,5 M $

Le élus ont présenté un projet de règlement décrétant une dépense de 5 502 822$ et un emprunt du même montant sur 20 ans pour la conception, la planification et la réalisation du projet de réaménagement du lac des Fées, ainsi que la fourniture et la mise en œuvre d’une clôture en saule tressé entre l’emprise publique de la rue Sainte-Catherine et les propriétés privées situées entre les rues Vincent et boulevard Monchamp.

Cette somme servira également à la conception, la planification et la réalisation du projet de réaménagement du Centre Denis-Lord, du parc Leblanc et d’un bâtiment de service sur le site de la base de plein air.

Quote-part supplémentaire à la police

Dans le budget initial de la Régie intermunicipale de police Roussillon, aucune somme n’était prévue pour le service d’ordre aux cours municipales, puisque la régie devait cesser de l’offrir. Puisqu’un grief a été déposé, la régie continuera d’offrir le service jusqu’au règlement du litige. La Ville autorise ainsi le paiement d’une quote-part additionnelle de 6 295$.

Demande d’aide financière

Les élus ont produit une demande d’aide financière au fonds municipal d’action juridique de l’Union des municipalités du Québec dans le cadre du litige opposant Gilles Pepin à la Ville de Saint-Constant.