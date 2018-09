Échos du conseil de Saint-Constant

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de Saint-Constant

Agrandissement de l’hôpital vétérinaire

Le chef de la division d’urbanisme, Hugo Sénéchal, a présenté un projet de règlement afin de permettre à l’Hôpital vétérinaire Saint-Constant, situé rue Saint-Pierre, de démolir le bâtiment actuel pour en construire un nouveau de deux étages. Aucun citoyen présent à la séance n’a manifesté son opposition à ce projet d’agrandissement.

Emprunt pour le château d’eau

Le conseil a adopté un règlement visant à emprunter 4,1 M$ pour le projet de mise en valeur et de conservation du château d’eau. De ce montant, plus de la moitié sera remboursée grâce à une subvention conjointe de 2,3 M$ des gouvernements fédéral et provincial. L’entreprise Kruger Énergie s’est également engagée à verser 300 000$ pour l’aménagement d’un centre d’observation et d’interprétation de l’énergie éolienne. La Ville est en discussion avec un autre partenaire qui investirait également dans le projet, a indiqué le maire Jean-Claude Boyer.

Souper de financement du Complexe le partage

La Ville a fait l’achat de huit billets pour le souper gastronomique de financement du Complexe le partage au coût total de 700$. L’événement se tiendra au Centre multifonctionnel à La Prairie, le 18 octobre. Le maire ainsi que les conseillers André Camirand, Gilles Lapierre, Chantal Boudrias, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare, Mario Perron et Mario Arsenault y prendront part.