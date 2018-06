Échos du conseil de Sainte-Catherine

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

15e anniversaire du Club des lions

Aucun conseiller n’a pu être présent à l’activité de financement du Club des lions, le 15 juin. L’organisme a fêté son 15e anniversaire. La mairesse Jocelyne Bates avait laissé savoir lors du conseil du 12 juin que des billets allaient être achetés mais que les élus n’étaient pas disponibles pour assister à la soirée bénéfice.

Vente d’objets promotionnels

Les profits de la vente d’objets promotionnels municipaux vendus de juin à septembre seront remis à l’organisme Le partage dans le cadre de la guignolée. Notamment les peluches à l’effigie du personnage Rapide à la course des 7 et à Ma ville en fête.

Fin des sacs de plastique à usage unique

Le règlement relatif à l’interdiction de la distribution de sacs de plastique à usage unique a été adopté lors du conseil du 12 juin. Il y aura maintenant des sacs plus solides et faits de matière plus épaisse. Ils seront plus résistants dans les épiceries notamment afin qu’ils puissent être utilisés plusieurs fois.

Le boulevard urbain

Une rencontre est prévue entre le ministère des Transports et la Ville de Sainte-Catherine afin de faire un suivi concernant la construction d’un boulevard urbain sur la route 132.

«Pour l’instant ce qu’on regarde, c’est de quelle façon le ministère va construire le boulevard pour qu’il soit sécuritaire. On négociera ensuite les excédents de terrain. Après 50 ans d’attente, nous voulons évidemment que ça bouge», mentionne Mme Bates.

Étude portant sur la consommation d’eau

Certaines résidences ont été sélectionnées aléatoirement pour y installer des compteurs d’eau dans le cadre d’une étude du Gouvernement du Québec. Les données seront utilisées pour évaluer la consommation d’eau résidentielle typique. La collaboration des citoyens sélectionnés n’est pas obligatoire.