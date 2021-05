Échos du conseil à Delson : 750 000 $ pour stabiliser les berges de la rivière de la Tortue

Dans le cadre leur plus récente assemblée de conseil, tenue en mai, les élus ont adopté une dépense de 753 700$ pour exécuter des travaux de stabilisation des berges de la rivière de la Tortue dans le secteur de la rue Delvista. C’est 334 000$ de moins que prévu au départ.

Le maire a précisé que cet emprunt sera «en partie remboursée par les propriétaires des terrains visés par les travaux», soit 10% de la facture. Le reste sera assumé par la Ville par le biais d’un fonds dédié à l’environnement au dernier budget. L’emprunt sera remboursable sur 25 ans.

De plus, la Ville a retenu les services de la compagnie L.A. Hébert pour réaliser ces travaux, pour la somme de 541 000$.

Dons d’arbres

La Ville est de retour avec son programme intitulé «Une maison, un arbre» pour améliorer la canopée. Celui-ci permet aux propriétaires d’obtenir gratuitement un arbre à planter sur leur terrain. Les arbres doivent être réservés en ligne ou en personne à la mairie. On compte sept essences. Les quantités sont limitées. Ils seront livrés ensuite à compter du 9 juin. En 2020, Delson a ainsi donné 300 arbres, a dit le maire, qui a pour objectif d’en offrir une centaine cette année.

M. Ouellette a profité de l’occasion pour rappeler aux citoyens qui coupent un arbre (ex : un frêne malade) que la Ville peut le remplacer gratuitement par un autre «de bonne taille» et non seulement une bouture.

Salon funéraire, microbrasserie et microdistillerie autorisés

Les élus ont également autorisé un règlement pour «permettre les usages» d’un salon funéraire dans le secteur de la rue du Cimetière, située dans le parc industriel. Ce, afin de permettre un projet de crématorium pour animaux qui est envisagé. Ils se sont aussi prononcés en faveur d’accueillir des microbrasseries et microdistilleries sur le boulevard Georges-Gagné en en limitant toutefois la grandeur. On y trouve actuellement le commerce Le brasseur.

Murales au Palais du patin

Un contrat au montant de 59 675$ plus taxes a été accordé à Escouade l’atelier, afin de réaliser des murales au Palais du patin. La Ville a déjà fait part de son intention qu’on trouve plusieurs œuvres dans la municipalité au cours des prochaines années pour embellir l’environnement et promouvoir la culture. On en trouve une depuis l’été dernier devant la bibliothèque municipale. À l’occasion du 100e anniversaire de la Municipalité, en 2018, de l’argent a été budgété pour celles-ci.

Fin de la période de grâce des frais d’intérêts

En raison de la crise sanitaire, la Ville avait suspendu les frais d’intérêts sur les comptes de taxes impayés depuis plusieurs mois. Comme convenu, la période de grâce se terminera le 26 mai.

Projet résidentiel de 28 unités

Un projet immobilier de 28 unités, appelé le projet Cours Marie-Victorin, sera construit sur le boulevard Marie-Victorin Nord, en face de la clinique médicale.

Nouveaux employés

La Ville a embauché Fréderic Isabal à titre de nouveau directeur des Services techniques et des Travaux publics, en date du 3 mai, ainsi que Benjamain Godin, comme coordonnateur sportif, en date du 1er mai. Ce dernier était un employé temporaire.

Contrat de 5 ans pour l’évaluation foncière

LBT évaluateurs, de Laval, est la firme retenue par la Ville à la suite d’un appel d’offres pour faire l’évaluation foncière des maisons et immeubles privés pour les 5 prochaines années, pour un contrat totalisant 505 298$.

Plus de 80 espèces d’oiseaux au parc du Centenaire

Plus de 80 espèces d’oiseaux ont été recensées au parc du Centenaire, située sur la rue Principale sud, voisin de la voie ferré. La Ville invite les ornithologues amateurs de Delson à former une association, qu’elle soutiendrait.