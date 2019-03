Échos du conseil de Candiac

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Aides financières

La Ville de Candiac a versé 720$ pour la 10e édition de l’événement Victoire en soutien à la Fondation du cancer du sein du Québec. Elle a aussi remis 1 500$ à la Fondation Gisèle Faubert pour la tenue de la soirée Happening 2019, dont les fonds iront au projet d’une future maison de soins palliatifs. La Municipalité a accordé 23 256$, soit une subvention annuelle, à l’organisme Programme action jeunesse (maison des jeunes l’Antidote) et 500$ à l’Association ringuette Roussillon.

Stabilisation des berges de la rivière de la Tortue

Considérant le projet de stabilisation des berges de la rivière de la Tortue par la Ville de Candiac et l’obligation d’effectuer des travaux sur une partie du territoire de la Ville de Delson, le conseil municipal de Candiac a résolu d’approuver une entente intermunicipale avec Delson afin que s’effectuent les travaux.

Construction d’une conduite d’aqueduc sur le boulevard Jean-Leman

Le contrat pour la construction d’une conduite d’aqueduc sur le boulevard Jean-Leman a été octroyé à MSA Infrastructures au montant approximatif de 839 630$.

Projets d’immobilisations

Des dépenses totalisant 633 300$ ont été autorisées pour réaliser des projets d’immobilisations incluant des travaux de circulation et signalisation, la mise à niveau du garage mécanique de la Ville, des stations de pompage, de la patinoire Deauville, où le fond sera retiré pour être remplacé par une surface différente, et le renouvellement de jeux d’eau aux parcs Deauville, Jasper et Haendel. Des montants respectifs de 215 000$ et de 150 000$ sont attribués au projet des Fleurons et au programme de gestion de l’agrile du frêne.

Des services Internet rapides et fiables pour tous

La Ville de Candiac a exprimé son appui à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour que tous aient accès à des services internet rapides et fiables pour tous. Elle soutient les démarches de la FCM «dans le but d’offrir un accès universel à une connexion internet haute vitesse».

Demande d’aide pour un projet de médiation culturelle

La Ville déposera une demande d’aide financière à la MRC de Roussillon dans le cadre d’un projet de médiation culturelle Art urbain à la Maison des jeunes l’Antidote, afin d’obtenir une subvention d’un montant maximal correspondant à 60% du projet. La Ville s’engage à débourser 14 250$.

Nouveaux employés

Sabrina Blain a été nommée directrice au Service des loisirs de la Ville de Candiac. Elle est entrée en fonction le 16 janvier. Pour sa part, Amélie Drasse a été embauchée pour occuper le poste d’agente de communication. Elle a débuté le 19 février.