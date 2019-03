Échos du conseil de Candiac

Crédit photo : Le Reflet - Vicky Girard

Journée nationale de la santé et de la condition physique

Considérant que le gouvernement du Canada souhaite sensibiliser les Canadiens aux bienfaits de l’activité physique et encourager leur participation aux sports récréatifs et aux activités de conditionnement physique, Candiac a proclamé le 1 er samedi de juin comme la Journée nationale de la santé et de la condition physique et à organiser des activités dans sa municipalité en ce sens pour l’occasion.

Piste cyclable sur le boulevard Montcalm

Candiac a déposé une demande de prolongation de délai pour le projet de piste cyclable unidirectionnelle sur le boulevard Montcalm. Considérant que le ministère des Transports a accordé une aide financière, dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU), pour la réalisation des travaux, la Ville demande que le délai soit prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2021.

Certification vélosympathique

Les élus du conseil municipal de Candiac ont résolu d’entreprendre les démarches pour obtenir la certification vélosympathique, une reconnaissance soulignant les efforts d’une Ville pour l’amélioration de son réseau cyclable. La Municipalité souhaite l’obtenir au même titre que les certifications Municipalité amie des monarques, Municipalité amie des aînés et des Fleurons du Québec. Le maire, Normand Dyotte, ajoute qu’il s’agirait d’une valeur ajoutée à Candiac et qu’il souhaite devenir «la meilleure Ville du vélo du Québec». Elle a d’ailleurs lancé un sondage auquel les cyclistes Candiacois peuvent répondre.

Travaux de réfection

Candiac a déposé un avis de motion et un projet de règlement d’emprunt pour des travaux de réfection du trottoir sur le chemin Saint-François-Xavier, le prolongement du trottoir nord du chemin Haendel et le pavage du stationnement situé à l’arrière de l’hôtel de ville. Le coût total du projet est estimé à 121 000$. L’emprunt sera remboursable sur une période de 10 ans et une taxe sera prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables à Candiac.

Revitalisation du parc de rouli-roulant

Un avis de motion pour un règlement d’emprunt qui sera adopté ultérieurement a été déposé pour la revitalisation du parc de planche à roulettes, situé chemin Haendel. Le coût total est estimé à 98 000$ et sera remboursable sur une période de 10 ans. Une taxe sera prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables à Candiac.