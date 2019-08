Échos du conseil de Candiac

Directeur général

Le directeur général de la Ville de Candiac, Marc Rouleau, a reçu une récompense de l’Association canadienne des administrateurs municipaux pour ses 10 ans de service à la Municipalité. Cet honneur souligne le dévouement des membres envers la fonction publique et l’administration municipale. Une épingle lui a été remise par le maire, Normand Dyotte.

Équipement audiovisuel au complexe Roméo-V.-Patenaude

Un contrat a été octroyé à l’entreprise AVH Technologies pour acquérir et installer de l’équipement audiovisuel au complexe Roméo-V.-Patenaude pour un montant approximatif de 53 586$ plus taxes.

Stabilisation des berges de la rivière de la Tortue

Le conseil municipal a autorisé des dépenses additionnelles, jusqu’à concurrence de 220 000$, pour des travaux supplémentaires à effectuer pour le projet de stabilisation des berges de la rivière de la Tortue et ce, afin de tenir compte des exigences du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Ce dernier a fait parvenir un rapport à la Ville en ce sens qui nécessite un ajustement de budget. Le contrat pour ce projet a été octroyé en novembre 2018 à la firme L.A. Hébert pour 711 000$.

Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie

Le conseil a autorisé le maire, Normand Dyotte, à signer la Convention des maires pour le climat et l’énergie. Cela inclut l’engagement à réduire les émissions de CO2 sur le territoire de Candiac d’au moins 40% d’ici 2030.

Permis de pesticides

Le directeur et un ingénieur forestier du service des Travaux publics, Sébastien Lévesque et Hugo Laperle, ont été autorisés à signer tout document pour l’obtention d’un permis de pesticides délivré par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour et au nom de la Ville. Ces pesticides seront utilisés pour combattre l’agrile du frêne.