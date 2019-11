Échos du conseil de Candiac

Étude de services d’évaluation foncière

La Ville de Candiac a mandaté la MRC de Roussillon pour qu’elle réalise une étude d’opportunités en vue de la mise en commun de services d’évaluation foncière. Selon la Municipalité, les impôts fonciers «ne soutiennent pas le rythme de croissance des dépenses encourues» pour toutes les Villes de la MRC et pourraient ainsi être gérés par celle-ci.

Association de Pickleball Roussillon

Les élus ont accordé une aide financière de 1 200$ à l’Association de Pickleball pour la création de l’organisme, en vertu d’un programme d’aide à cet effet.

Programme de tennis 2020

Un contrat a été octroyé à l’entrepris Quarante-zéro pour les services de planification, d’organisation, de coordination et d’animation du programme de tennis 2020, au montant approximatif de 40 950$ plus taxes.

Nomination d’un lieutenant au Service d’incendie

Gabriel Gingras St-Onge a été nommé au poste de lieutenant du Service de sécurité incendie Candiac/Delson en date du 19 novembre.

Plan municipal d’emplois centres jeunesse

Dans son désir d’engagement auprès des jeunes des centres jeunesse du Québec, la Ville s’engage à réserver un emploi à l’été 2020 dans le cadre du programme Plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres jeunesse de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Cette dernière versera une subvention si l’embauche nécessite des frais.

Programme emplois d’été Canada

@R:Le conseil adhère également au programme emplois été Canada financé par le ministère de l’Emploi et Développement social du Canada annuellement. Ainsi, il a déposé une demande d’adhésion et d’aide financière dont le montant n’est pas encore déterminé afin d’embaucher un responsable et un animateur de camp de jour, ainsi qu’un sauveteur.

Nettoyage et inspection des conduites d’égouts

Le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites d’égouts pluval et sanitaires de plusieurs rue à Candiac ont été confiés à l’entreprise Essa-tech au coût de 47 854$ plus taxes.

Disposition de la neige usée

La Ville de Saint-Constant recueillera la neige usée ramassée sur le territoire de Candiac, selon une entente acceptée par les deux parties, au montant de 1,70$ du mètre cube, plus les frais d’administration de 15%.