Échos du conseil de La Prairie

La Ville de La Prairie a adopté des règlements, contrats et résolutions lors de sa séance du conseil municipal du 1er mars. En voici quelques-uns.

Aide financière au Club de natation Samak

Une aide financière de 2 500$ a été accordée au Club de natation Samak de Brossard pour la retenue d’heures d’utilisation de la piscine au Collège Jean de la Mennais. «Attendu qu’il y a des citoyens de La Prairie parmi les nageurs du Club» et «qu’il importe pour la Ville de soutenir le sport amateur», a-t-on soutenu lors de l’adoption.

Expo-galerie 2021

Si la Santé publique permet les rassemblement extérieurs de 250 personnes le moment venu, l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud pourra tenir son Expo-galerie 2021 à l’extérieur sans frais, sur un terrain appartenant à la Ville, les 28 et 30 mai. «Un tel événement en arts visuels répond à deux des orientations de la politique culturelle de la ville, soit de proposer une offre culturelle diversifiée rejoignant tous les segments de la population et renforcer les partenariats, la communication et la diffusion de l’offre culturelle», fait valoir la Ville.

Adoption de règlements

La Ville a aussi adopté deux projets de règlement qui avaient été présentés le mois passé, soit une dépense et un emprunt de 3,3 M$ pour la réfection de la chaussée et le resurfaçage de diverses rues, notamment, et des dépenses en immobilisations et un emprunt de près de 1,1 M$.

Mouvement pour la démocratie

La Prairie s’est également jointe au mouvement «La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie» de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).