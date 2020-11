Échos du conseil de La Prairie : la Ville se joint à un recours judirique

La Ville de La Prairie a adopté différents règlements lors de sa séance du conseil du 2 novembre. En voici quelques-uns.

Recours juridique

En 2018, la Ville avait acquis 26 unités APRIA, qui servent à fournir de l’air comprimé à un pompier lors d’une opération incendie. Certains des appareils présentent toutefois une déficience qui les empêchent d’être utilisés par temps froid. La Prairie a donc mandaté un cabinet d’avocats pour se joindre à un recours entrepris à Dolbeau-Mistassini et à Saguenay à l’encontre de l’entreprise Équipements incendies C.M.P. Mayer inc. et du fabricant Compagnie 3M Canada.

Nouvelle directrice générale adjointe

La Ville a embauché Nathalie Leclaire à titre de directrice générale adjointe – opérations, événements et grands projets, le 2 novembre. Mme Leclaire entrera en fonction le 23 novembre.

Collectif Prism’Art

L’organisme culturel associé de la Ville, Collectif Prism’Art, célèbre son 10e anniversaire. La Prairie a souligné cette occasion en lui octroyant une aide financière de 500$, le 2 novembre.

Mardi je donne

La Ville a proclamé la journée nationale du don Mardi je donne sur le territoire, le 1er décembre. Elle invite ses citoyens à donner aux organismes inscrits chez Mardi je donne Roussillon.

Service des loisirs

Une nouvelle directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Caroline Varin, est entrée en fonction le 3 novembre. Le poste était vacant depuis le départ de Martin Lavoie, le 7 août. Mme Varin assurait déjà l’intérim depuis son départ.