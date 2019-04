Échos du conseil de la Ville de Delson

Crédit photo : Depositphotos

Voici les échos des conseils municipaux de mars et avril 2019 à Delson.

Des règlements d’emprunt totalisant plus de 3,7 M$

Le conseil a autorisé trois règlements d’emprunt, en avril. Le premier de 2 030 000$ vise à financer des dépenses immobilières en aménagement, des travaux de voirie, de mise en valeur de l’ancien dépotoir, etc. Le second, de 1,2 M$, servira à mettre à niveau les trois stations de pompage. Ces travaux pourraient faire l’objet d’une subvention. Enfin, le dernier règlement est de 388 700$ pour le paiement d’honoraires professionnels pour le projet de stabilisation des berges, la construction d’une piste cyclable sur le boulevard Georges-Gagné Nord et la rue Principale Nord, notamment.

Mandat pour l’aménagement de l’église

La Ville demande une aide financière à la MRC de Roussillon dans le cadre du Fonds de développement des territoires afin de financer une analyse et des scénarios d’aménagement et de développement de l’église qu’elle a acquise. Le maire a dit vouloir donner à l’endroit un mandat de diffusion et avoir besoin de l’aide d’un consultant. Il est prévu que des cérémonies religieuses continueront de s’y tenir également.

Vente-débarras à l’aréna

En collaboration avec le Club des Copains, la Ville organise une grosse vente-débarras à l’aréna, les 18 et 19 mai, dans le cadre de la fin de semaine autorisée des ventes de garage. Les citoyens pourront y louer une table au coût de 10$ pour y vendre leurs objets, à l’abri de la pluie. Les profits seront versés à l’organisme sans but lucratif. La bibliothèque y tiendra une vente de livres également.

Embauches à deux postes

Chantale Philie a été embauchée à titre de directrice du Service des loisirs depuis le 8 avril. Son contrat est d’une période indéterminée avec une période d’essai de six mois. Pour sa part, Laure Rodriguez-Vigouroux a été engagée au poste de responsable des communications. Elle est en poste depuis le 1er avril.