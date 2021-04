Échos du conseil de Saint-Constant : 10 M $ pour des travaux dans les D

Les élus de Saint-Constant ont tenu virtuellement une séance ordinaire du conseil municipal, le mardi 16 mars.

Emprunt de 10 M$ pour des travaux dans les D

Le conseil a déposé l’avis de motion d’un règlement lui permettant d’emprunter 10, 7 M$ pour des travaux de reconstruction de rues, d’un réseau pluvial, de bordures et de trottoirs, de réhabilitation d’égout sanitaire, ainsi que de remplacement de l’aqueduc et de l’éclairage, puis de réaménagement des emprises. Les rues Duchâtel, Delorme, Dorion, Delage et Dublin, ainsi que les 4e, 6e et 7e avenues sont visées. L’argent servira aussi à financer la construction d’une station de pompage dans le secteur de la rue des Pins.

De l’équipement pour divers bâtiments municipaux

Des contrats ont été octroyés de gré à gré pour équiper les bâtiments municipaux de différents appareils. D’abord, l’entreprise RMS Équipements a obtenu le contrat pour la fourniture de récureuses à plancher au prix de 47 440$. Puis, la compagnie Équipement médical RCL s’est vu décerner l’entente pour la livraison de sept défibrillateurs pour un montant de 12 546$.

Sentier en bois

Le conseil a octroyé un contrat de gré à gré à l’entreprise Les Clôtures Caravelle pour un montant de 104 627$, afin d’aménager un sentier pédestre en bois dans le secteur du Pavillon de la biodiversité. Les élus font savoir que l’entrepreneur ne pourra pas excéder ce montant avec des dépenses supplémentaires. Autrement, ils devront passer par le processus de soumissions publiques. «Le fournisseur étant par la présente résolution, avisé qu’aucune somme

supplémentaire ne sera versée sous aucun motif», indique la résolution.

Renouvellement de l’entente avec une agence de sécurité

La Ville s’est prévalu de son option de renouveler pour une année le contrat de l’agence de sécurité Gestion Pergebec, soit du 1er juin au 21 mai 2022 pour un montant approximatif de 112 000$. Les agents sont engagés pour faire appliquer les règlements concernant l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur et les nuisances, la paix et le bon ordre.

Construction du Pavillon jeunesse

Après avoir accordé le contrat de la construction d’un nouveau Pavillon jeunesse à l’entreprise BAC, le conseil a choisi d’annuler l’entente, puisque la compagnie aurait omis d’inclure dans sa soumission certains travaux exigés pour ne pas excéder le coût de 2,3 M$ prévu par la Ville. «Ces informations […] n’ont pu être remarquées par le comité de sélection lors de l’analyse de la conformité des soumissions puisqu’elles se trouvaient à un endroit non approprié», fait savoir la résolution. Un nouvel appel d’offres sera publié.

Aide financière à des organismes

La Ville verse des aides financières à divers organismes œuvrant auprès des jeunes de Saint-Constant, soit 25 950$ au Club de soccer Roussillon, 3 675$ à l’Association de baseball mineur, 725$ aux Diablos de La Prairie, 550$ aux Cadets Escadron 783 Roussillon, 475$ au 47e Groupe Scouts et 425$ au Corps de cadets 2938. Des heures de glace sont aussi offertes à l’Association de hockey mineur, à l’Association de ringuette Roussillon, le Club de patinage artistique et l’Association de hockey mineur Félines du Saint-Laurent.