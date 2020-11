Échos du conseil de Saint-Constant : le stationnement hivernal devancé

La période légiférant le stationnement hivernal est entrée en vigueur un mois plus tôt à Saint-Constant, à la suite de l’adoption d’un nouveau règlement par le conseil municipal, lors de sa séance du 20 octobre.

Depuis le 1er novembre, il n’est pas permis de laisser sa voiture dans la rue la pendant les opérations de déneigement. Les automobilistes fautifs s’exposent à une contravention ou au remorquage de leur véhicule, fait savoir la Ville. Auparavant, le règlement entrait en vigueur le er décembre.

Trois stationnements publics sont accessibles aux citoyens, de minuit à 7h, soit celui du parc canin sur la rue Monchamp, de la nouvelle bibliothèque sur le boul. Monchamp et du Pavillon des aînés Claude-Hébert, sur la montée Saint-Régis.

Autrement, les citoyens peuvent laisser leur véhicule dans la rue lorsqu’aucune opération de déneigement n’est en cours. La période se terminera le 1er avril, comme auparavant.

Centre culturel Claude-Hébert

Le bâtiment situé au 85, montée Saint-Régis portera désormais l’appellation «Pavillon des aînés Claude-Hébert». Par ailleurs, le conseil et le Club de l’âge d’or de Saint-Constant ont signé une entente, afin que l’organisme puisse occuper gratuitement des locaux du pavillon pour tenir leurs activités.

Gymnase de l’école Jacques-Leber

Malgré une réponse négative, la Ville demande au Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries de reconsidérer son souhait de pouvoir louer le nouveau gymnase de l’école secondaire pour elle-même et ses citoyens. Le conseil fait valoir que l’agrandissement a été payé «à même les fonds publics et que les citoyens sont en droit d’y avoir accès».

Des noms pour les districts

Les huit districts électoraux de la Ville porteront désormais des noms plutôt que des numéros. Dans l’ordre croissant, les districts s’appelleront de l’Église, des Grandes terres, de la Mairie, des Vieux chênes, des Bouleaux, de la Biodiversité, de la Base de plein air et du Portage. Des changements ont été apportés aux districts 1, 2 et 7 entre le dépôt de la motion en juillet et son adoption en octobre.

Équipement de déneigement

Le conseil a fait l’acquisition de deux chargeurs sur roues d’occasion avec équipements de déneigement auprès de la compagnie Wajax pour un montant de 543 318$. L’argent nécessaire à la dépense sera puisé dans un règlement d’emprunt de 700 000$ adopté pour l’achat de véhicules, d’équipements accessoires et de machineries pour la division des Travaux publics.

Toit pour la patinoire réfrigérée

L’entreprise SIM – Bâtiments d’acier et séchoirs à bois est chargée de la construction d’un toit pour couvrir la patinoire réfrigérée à la Base de plein air de Saint-Constant. La Ville lui a octroyé un contrat de 1,4 M$ pour ce faire. L’argent sera puisé à même un règlement d’emprunt de 4,5 M$ qui prévoit d’autres projets de loisirs, notamment.