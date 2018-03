École secondaire Jacques-Leber: contrat de 1,7 M $ pour un terrain synthétique de football et de soccer

La Ville de Saint-Constant a accepté par voie de résolution, le 13 mars, la soumission retenue par la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) pour l’aménagement d’un terrain synthétique éclairé de football LCF et de soccer à l’école Jacques-Leber.

Le contrat a été octroyé à Location d’Angelo inc. de Saint-Rémi au montant de 1,7 M$. La construction devrait débuter en avril.

En 2016, on annonçait que le projet estimé à plus de 2,6 M$ serait financé au tiers par la CSDGS (0,9 M$) et aux deux tiers par la Ville de Saint-Constant (1,7 M$).

«Je n’ai pas le détail du montage financier, mais ces montants demeurent exacts, puisque d’autres coûts s’ajouteront au contrat de Location d’Angelo», a expliqué Hélène Dumais, responsable des communications de la CSDGS.

L’aménagement de ce terrain répondra aux besoins de la CSDGS et de la Ville de Saint-Constant en ce qui a trait à la pratique d’activités physiques et sportives des élèves de l’école Jacques-Leber, des élèves d’autres établissements scolaires et de la communauté de Saint-Constant.