Une école utilise ses marches pour faire bouger ses élèves

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Depuis vendredi, les élèves de l’école secondaire des Timoniers à Sainte-Catherine parcourent les corridors et les marches de leur école dans des circuits fermés. L’activité dure à peine cinq à sept minutes, mais ses effets sur la concentration des jeunes seront considérables, d’après la direction.

Le projet, appelé «Ça marches», a été créé pour permettre aux élèves de bouger à l’école en dehors de leurs cours d’éducation physique. Le mot marche a été accordé au pluriel pour faire un clin d’œil aux nombreuses marches de l’école.

«On voulait instaurer une activité qui permet à tout le monde de bouger en même temps. La marche a aussi été retenue parce qu’elle est facilement praticable et qu’elle ne nécessite pas de budget. Elle est simple à mettre en place», explique Chantal Côté, directrice adjointe de l’école des Timoniers.

Chaque groupe effectue l’un des deux parcours, à la fin de la première ou de la troisième période de cours, deux fois par semaine. La fréquence augmentera à une fois par semaine à la fin du mois de mai. Les circuits sont balisés par des flèches de couleur jaune ou rouge.

Bienfaits

Mme Côté rappelle que les bienfaits de l’activité physique durant les heures de classe sont nombreux, en particulier sur les comportements des jeunes.

«Quand un élève a la bougeotte et qu’il le fait savoir en classe, ç’a des effets sur tous les autres élèves, mentionne-t-elle. L’activité physique a un impact positif dans leurs apprentissages, puisqu’ils sont plus calmes et à l’écoute par la suite.»

Le projet «Ça marches» en est à sa phase expérimentale et sera bonifié l’année prochaine, précise Mme Côté.