Économie d’essence : Honda détrône Mazda selon l’EPA

Article par Guillaume Rivard

Le dernier rapport annuel des tendances automobiles de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis a récemment été publié et on y apprend que la consommation de carburant et les émissions de CO2 de l’ensemble des véhicules neufs sur le marché sont plus basses que jamais.

Il semble donc que les progrès technologiques dans l’industrie, comme la désactivation des cylindres, l’arrêt/démarrage automatique et les boîtes à variation continue ou avec plus de rapports, ainsi que les modèles hybrides et électriques plus nombreux ont réussi à compenser la proportion record de camions et de VUS maintenant disponibles dans les salles d’exposition, sans parler de la puissance des moteurs à la hausse.

Douze des 13 plus grands constructeurs automobiles étudiés dans le rapport ont amélioré leurs résultats de 2012 à 2017 (la dernière année-modèle compilée). Le seul qui a régressé? Incroyable mais vrai, il s’agit de Toyota. Notons par contre que Volkswagen demeure absente du portrait, l’EPA l’ayant une fois de plus exclu de ses calculs en raison de la saga des moteurs truqués et des enquêtes sur les émissions qui ont suivi.

La grande nouvelle, c’est que Honda occupe maintenant le premier rang au chapitre de l’économie de carburant des véhicules, détrônant Mazda qui figurait à cette position enviable depuis plusieurs années consécutives.

La bataille entre les deux constructeurs promet de s’intensifier, le premier ayant ajouté à sa gamme les modèles hybrides Clarity et Insight, alors que le second s’apprête à lancer son moteur SKYACTIV-X qui promet une économie d’environ 25% d’essence par rapport à la génération actuelle de moteurs chez Mazda.

Hyundai, Subaru (qui enregistre la plus grande amélioration depuis 2012) et Kia complètent le Top 5. Au bas du classement, on retrouve FCA avec sa gamme largement composée de camions et de VUS qui renferment de plus gros moteurs. Ford et General Motors occupent l’avant-dernière place, à égalité.