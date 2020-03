Éditorial de la PDG de Gravité Média : Chaque geste compte !

Plus que jamais, la raison d’être de Gravité Média prend tout son sens en cette période de crise.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a d’ailleurs reconnu les médias à titre de service essentiel en conférence de presse le lundi 23 mars. Contrairement aux entreprises du Québec qui doivent fermer jusqu’au 13 avril, nous poursuivons notre mission d’information. Nous devons néanmoins suspendre l’édition imprimée, puisque la plupart de nos annonceurs oeuvrent dans le commerce de détail.

Nous sommes le lien direct et continu avec tous les lecteurs et commerçants de la région; il est primordial plus que jamais d’informer la population quotidiennement sur la situation actuelle. Je vous invite d’ailleurs à nous suivre sur notre site Web au www.lereflet.qc.ca ou sur notre page Facebook (Journal Le Reflet).

De plus, à titre de partenaire de premier plan de l’achat local, nous mettrons en place différents moyens d’aider nos commerçants locaux afin qu’on puisse se sortir collectivement et rapidement de cette épreuve.

Le premier ministre Legault nous rappelle quotidiennement que chaque geste compte.

Plus vite nous serons mobilisés tous ensemble, plus vite nous gagnons cette bataille.

À mon tour de vous demander à vous, chaque lecteur et chaque commerçant, de faire la différence, puisque vous en avez le pouvoir plus que jamais.

Tout d’abord, il est impératif que nous suivions l’ensemble des recommandations émises par notre gouvernement; distanciation sociale, lavage des mains fréquent, pas de regroupement, prôner l’achat local et prendre soin de nos aînés.

Je crois d’ailleurs que l’effort collectif est nécessaire pour la survie des entreprises et commerçants locaux. J’apprenais la semaine dernière que le géant Amazon recrutait plus de 100 000 personnes en raison des ventes qui ont explosé sur sa plateforme en ligne. Je vous implore chers lecteurs de vous tourner vers vos commerçants locaux ouverts qui font preuve depuis une semaine d’une créativité indéniable afin de survivre eux aussi à cette crise.

S’ils sont fermés ou que vous ne pouvez pas vous procurer de chèque-cadeau auprès d’eux maintenant, je vous invite à courir à leur porte dès leur réouverture. En attendant, écrivez leur pour leur témoigner de votre solidarité et de l’importance qu’ils ont pour vous. Un mot gentil, c’est toujours apprécié.

Et vous chers commerçants, dont plusieurs se sont tournés vers nous afin que nous puissions vous aider, avant d’encourager les géants de ce monde, Google, Amazon, Facebook, Apple (GAFA), considérez vos médias locaux qui seront toujours là pour vous et la communauté. Nous demeurons l’outil principal pour vous aider à informer votre clientèle, et ce, en continu.

Tout comme la plupart des entreprises à travers le monde, Gravité Média a dû s’adapter à cette situation temporaire. Il est donc à noter que nous avons réduit nos équipes, et ce, le temps que la situation se rétablisse. Nous vous demandons donc d’être compréhensifs quant au traitement de vos demandes.

En terminant, je nous souhaite à tous d’en sortir plus fort, plus unis et solidaires que jamais. Dans chaque épreuve, il y a de belles leçons de vie à tirer. Je salue les lecteurs ainsi que les commerçants qui nous appuient à leur tour.

Ça va bien aller !

Julie Voyer

PDG Gravité Média