Élections 2018 : Alain Therrien propose ses solutions en transport

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

La mise en service d’un tramway express sur la route 132, des trains de banlieue supplémentaires, une nouvelle gare à Saint-Philippe; le député sortant et candidat du Parti québécois dans Sanguinet, Alain Therrien, règlera les problèmes de transport et de congestion dans sa circonscription avec le projet du Grand déblocage du Parti québécois.

Selon lui, le transport et la congestion routière constituent l’enjeu majeur des citoyens et son parti s’engage à offrir des «solutions novatrices, efficaces et moins coûteuses que le plan du REM des libéraux et appuyé par les caquistes».

«Nous allons mettre en place le Grand déblocage dans la région de Montréal, mettre de côté le plan mal ficelé du REM et amener jusqu’à Saint-Constant une offre de transport en commun efficace et rapide pour les besoins concrets des gens», martèle-t-il.

À la différence du REM, le projet du Parti québécois annoncé cet hiver est d’ajouter au futur boulevard urbain de la route 132 un tramway express, qui reliera Saint-Constant à Montréal et Longueuil sept jours sur sept, entre 5h et 1h du matin, avec une fréquence d’au moins six trains à l’heure.

«Le tramway est un projet très structurant, immuable géographiquement contrairement à l’autobus, et les trains seraient fabriqués au Québec et non pas en Inde», ajoute-t-il en répliquant au projet du REM.

«J’ai la ferme conviction que le Grand déblocage permettra aux gens d’ici de faire de la deuxième voiture une option, et non une obligation.» -Alain Therrien, candidat du PQ dans Sanguinet

Quand au boulevard, il est convenu qu’il comportera trois voies de chaque côté, un terre-plein au centre et des pistes pour les piétons et les cyclistes de chaque côté.

«Le boulevard urbain de la 132 est une priorité absolue pour moi et son intégration dans le projet du Grand déblocage vient améliorer d’autant le projet initial, car il règle plusieurs problèmes à la fois», poursuit le député sortant.

De plus, le boulevard urbain coûterait ainsi moins cher aux Villes riveraines s’il est inséré dans le cadre du projet du PQ, estime Alain Therrien, puisque Québec prendrait une plus grande part de la facture en raison de l’installation du tramway.

Plus de mobilité

Le Grand déblocage du Parti québécois comprend également d’augmenter l’offre de service du train de banlieue en ajoutant deux départs supplémentaires aux heures de pointe la semaine, en plus de six départs la fin de semaine, ainsi qu’une gare à Saint-Philippe.

Ceci fera en sorte d’améliorer grandement la capacité des citoyens de la région à se rendre en tout temps à Montréal ou vers les grands pôles de la Rive-Sud, mentionne M. Therrien.

Réalisation dans un premier mandat

Si le Parti québécois est porté au pouvoir, le boulevard urbain sur la route 132 serait aménagé dans le premier mandat, s’engage le candidat Alain Therrien. Quant au projet du Grand déblocage, son horizon de réalisation est de 4 à 6 ans sur la Rive-Sud.