Élections 2018 : Richard Merlini salue la rigueur du cadre financier de sa formation

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le député sortant et candidat libéral dans La Prairie, Richard Merlini, a tenu à saluer la «rigueur» du cadre financier de sa formation politique.

«Notre cadre financier comporte des provisions et les marges nécessaires pour faire face à d’éventuels risques économiques. C’est un cadre solide, rigoureux, qui reflète notre philosophie politique. C’est mieux créer la richesse pour mieux la distribuer et, ainsi, faciliter la vie des Québécois», a-t-il fait savoir.

Dans un second mandat, a indiqué M. Merlini, un gouvernement libéral s’engagerait à maintenir l’équilibre budgétaire et poursuivre «une gestion prudente et rigoureuse des finances publiques».

«Nous allons continuer d’améliorer les services publics grâce à un financement rehaussé, stable et prévisible et par des investissements additionnels en priorité pour les patients et les élèves», a-t-il ajouté.

À ces mesures s’ajouteront des actions concrètes «pour faciliter la vie des familles au quotidien» tout en améliorant la «sécurité financière améliorée pour tous».