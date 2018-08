Élections provinciales : L’ex-directrice de la chambre de commerce sera candidate dans Sanguinet

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Marcelina Jugureanu qui a été à la tête de la Chambre de commerce et d’industrie Royal Roussillon (CCIRR) de septembre 2016 à janvier 2018 à titre de directrice générale fait le saut en politique. Elle sera candidate libérale dans la circonscription de Sanguinet.

L’annonce a eu lieu lors de son investiture au restaurant Fratello à Saint-Constant, le 9 août en soirée.

C’est devant une quarantaine de partisans que la nouvelle candidate, visiblement émue par la présence de sa grand-mère venue de Roumanie et actuellement en visite au Québec, s’est adressée aux militants.

«Il s’agit d’un pas immense que je viens de faire. Je me suis toujours demandé si en tant que simple citoyen on pouvait changer quelque chose. Nous avons au Québec cette chance d’évoluer dans un système démocratique. Et cette chance, il faut la saisir», a expliqué Mme Jugureanu.

Détails à venir.