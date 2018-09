Élections prvinciales: le temps d’attente à l’Hôpital Anna-Laberge devient un enjeu

Crédit photo : Le Reflet - Archives

La candidate de la CAQ dans la circonscription de Châteauguay, MarieChantal Chassé, reproche au député libéral sortant, Pierre Moreau, de ne pas avoir «agi dans le dossier» afin d’améliorer le temps d’attente à l’urgence de l’Hôpital Anna-Laberge. M. Moreau rejette ces critiques.

Selon les données citées par la CAQ, les dernières accessibles datant de 2015-2016, le temps d’attente avant de voir un médecin à l’urgence de l’Hôpital Anna-Laberge était de 4h12 alors que la moyenne provinciale est de 2h18.

Ce chronomètre est le pire de la province, partagé avec l’établissement de Gatineau et de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Mme Chassé «ne tolère pas un bilan aussi déplorable» en rapportant également les données du ministère de la Santé publiées en avril 2018.

Selon ces dernières, la durée moyenne de séjours ambulatoires de l’hôpital châteauguois est de 7h tandis que la moyenne provinciale est de 4h18.

Cette donnée représente le moment où le patient a été vu par une infirmière au triage et sa sortie de l’hôpital après avoir vu le médecin, sans avoir été placé sur une civière.

Ceux sur civière ont un séjour moyen de 19h29 à Châteauguay comparativement à une moyenne de 16h ailleurs en province.

«Il faut augmenter l’offre en santé dans la région. On a deux groupes de médecine familiale qui sont toujours pleins. Résultats, les gens vont aux urgences», a expliqué la candidate caquiste, rappelant que 51 000 patients dans le comté n’ont toujours pas accès à un médecin de famille.

Mme Chassé s’engage à travailler avec ses collègues de la CAQ afin de «tout mettre en place pour améliorer la situation aux urgences d’Anna-Laberge» et «trouver une solution durable».

Si un gouvernement caquiste est élu, ce dernier s’est engagé à améliorer les services de la première ligne, notamment avec l’ajout de 2000 nouvelles infirmières dans le réseau de la santé d’ici 2024-2025. Le parti a également promis d’offrir un médecin de famille à tous les Québécois.

Moreau défend son bilan en matière de santé

Pierre Moreau réfute les critiques de son adversaire caquiste et il a fait état de son bilan.

Il défend les actions qu’il a posées en matière de santé dans la circonscription. Selon lui elles ont eu un impact pour désengorger l’urgence de l’établissement châteauguois.

Au cours de son mandat, la clinique Les Jardins de Châteauguay est devenue un GMF. Un autre GMF s’est implanté au centre de santé Desjardins. Ce dernier favorise le recrutement de nouveaux médecins.

Plusieurs nouveaux médecins omnipraticiens se sont installés à Châteauguay, rappelle-t-il. De plus, il ajoute qu’un nouveau médecin s’est installé à la Coop Santé de Saint-Isidore ce qui a permis de doubler le nombre de consultations.

Par ailleurs, un service de télémédecine pour les patients souffrant de maladie pulmonaire chronique. Cette mesure a permis de réduire du tiers les visites à l’urgence.

«Mme Chassé ne pouvait pas choisir un aussi mauvais sujet que ça pour susciter une réaction parce que notre gouvernement a été élu sur un engagement ferme d’augmenter les investissements en santé, ce que nous avons fait à l’ensemble du Québec et de façon extrêmement massive dans le comté de Châteauguay et à l’Hôpital Anna-Laberge. Je pense que Mme Chassé devrait être mieux conseillée lorsqu’elle traite des dossiers du comté », a commenté M. Moreau, qui tentera d’obtenir un quatrième mandat comme député libéral de la circonscription châteauguoise.

Si les Libéraux forment le prochain gouvernement, M. Moreau a indiqué qu’une superclinique devrait s’implanter à Châteauguay au début du prochain mandat. Les patients pourront consulter 7 jours sur 7 pendant 12 h par jour.

Les solutions du PQ et de QS

Du côté du Parti québécois, pour désengorger l’urgence de l’hôpital Anna-Laberge ainsi que des autres hôpitaux de la province, le parti propose d’ouvrir des cliniques sans rendez-vous dans tous les CLSC, ouvertes de 9h à 21h, 7 jours sur 7. Une super infirmière sera sur les lieux pour traiter les patients.

«Tout en soulageant les urgences des hôpitaux, cette mesure permettra aux CLSC de revenir à leur rôle initial de soin de première ligne et de porte d’entrée du système de santé», a fait savoir le porte-parole du candidat du PQ dans la circonscription de Châteauguay, Paul-André Thibert, par voie de communiqué.

Le PQ s’engage également à investir un milliard de dollars pour les soins à domicile ainsi que plus de 500 millions de dollars pour l’embauche de plus d’infirmières et de préposés.

Du côté de Québec solidaire, le porte-parole de QS Châteauguay, Jean Villemaire fait savoir dans un communiqué que son parti propose plusieurs mesures pour désengorger les urgences des hôpitaux québécois, notamment en augmentant le financement des CLSC.

« À court terme, le programme de QS prévoit d’assurer des soins de santé et des services sociaux de qualité et de proximité, 24 heures sur 24, grâce à un réseau complet de cliniques multidisciplinaires comprenant les CLSC renforcés, un soutien à domicile élargi, un médecin de famille pour chaque personne, une sage-femme pour les femmes qui le désirent et un meilleur accès aux soins psychiatriques », écrit-il.

QS croit également être capable de désengorger les urgences en réorganisation les services dans le réseau de la santé, notamment en favorisant la délégation d’actes réservés aux médecins vers les super infirmières.