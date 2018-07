Electra Meccanica SOLO : le premier exemplaire est assemblé

Article par Olivier Beaulieu

La mobilité urbaine est un enjeu bien réel pour bon nombre de grandes villes sur le globe. Doit-on miser davantage sur le transport en commun comme l’autobus ou le métro, ou plutôt sur les transports alternatifs? Electra Meccanica, une compagnie canadienne a certainement misé sur la dernière option! L’an dernier, on vous présentait l’Electra Meccanica SOLO, mais maintenant on annonce la sortie de la première voiture de l’usine. Disons qu’elle est toujours aussi unique en son genre!

La SOLO est une voiture monoplace à trois roues équipée d’un moteur électrique produisant 82 chevaux et développant un généreux couple de 140 livres-pied! Et puisqu’elle ne pèse que 626 kilogrammes (1 380 lb), elle peut atteindre les 100 km/h en huit secondes! Enfin, pour des raisons de sécurité, on a limité sa vitesse à 130 km/h.

Electra Meccanica a assemblé sa toute première voiture à son usine de Vancouver. La voiture sera donc soumise à une tonne de tests qui visent à respecter les normes quant à la sécurité routière. On évalue que l’usine pourra être mise en marché dès septembre 2018. Electra Meccanica croit qu’elle pourra fabriquer 5 000 voitures d’ici à septembre 2019.

Le carnet de commandes du manufacturier semble être bien garni pour ce qui est de ses premiers mois de production. Selon son PDG, un certain nombre de consommateurs a réservé sa monoplace depuis un moment déjà. Il a été possible de le faire directement en ligne grâce à un versement de 250 $. La voiture se détaillerait à 15 500 $ US et 19 888 $ CAN, frais de transport en sus. Que pensez-vous de cette petite voiture?